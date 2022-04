A convocatória da reunião, a que a Lusa teve acesso, foi enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) aos parceiros sociais, ao início da tarde, a pedido do Gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, como é habitual.

O “Orçamento do Estado para 2022” é o único ponto da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), que se realizará nas instalações do CES.

O chumbo do Orçamento do Estado para 2022 no parlamento foi o motivo que levou à queda do Governo e realização de novas eleições legislativas em 30 de janeiro, que deram maioria absoluta ao PS.

A reunião da CPCS de segunda-feira será a primeira após a formação do novo Governo socialista, na qual Ana Mendes Godinho continuou como ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse ao XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, no dia 30 de março.

A última reunião da CPCS realizou-se em 08 de março, com caráter de urgência, para debater a situação de crise na Ucrânia, na sequência da invasão pela Rússia.