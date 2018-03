António Costa disse ainda que as propostas a apresentar na Concertação Social incidem também no alargamento do espaço da contratação coletiva, “prevendo-se que o chamado banco de horas individual seja eliminado” e passe a ser objeto de Acordo de Empresa ou negociação coletiva.

À margem da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), o ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva, recusou apresentar mais detalhes aos jornalistas.

“O Governo irá apresentar amanhã o conjunto de propostas que decorrem do debate que existiu ao longo dos últimos meses, e que vai continuar a existir”, afirmou o governante, acrescentando que assumiu o compromisso de apresentar a proposta “no seu conjunto” aos parceiros sociais.

Para Vieira da Silva, “numa área com esta dimensão e complexidade, há um conjunto de propostas que vão ser apresentadas e elas têm de ser vistas no seu todo”.

O ministro do Trabalho recusou ainda que se trate de um novo imposto: “Estamos a falar de criar estímulos para que as empresas possam adaptar o seu comportamento a uma realidade em que não tenha tanto peso: a instabilidade das carreiras profissionais, principalmente dos jovens”.

Sobre as declarações do primeiro-ministro, Vieira da Silva disse apenas que António Costa se limitou a “citar um ponto do programa do Governo, com toda a naturalidade”.

No Programa do Governo está previsto “agravar a contribuição para a Segurança Social das empresas que revelem excesso de rotatividade dos seus quadros em consequência da excessiva precarização das relações laborais”.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apresenta na sexta-feira na reunião da Concertação Social as propostas para limitar os contratos a termo e dinamizar a contratação coletiva, com centrais sindicais e confederações patronais a defenderem posições distintas.