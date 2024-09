“O crescimento contínuo das receitas mantém-se em 2024, atingindo cerca de 180 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca 32 milhões de euros (+22%) quando comparado com o período homólogo de 2023”, referiu o comunicado da empresa aérea da Região Autónoma dos Açores.

No entanto, de acordo com a empresa, “a pressão sobre os custos fez recuar o EBITDA [resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] para 6,5 milhões negativos, em comparação aos 3,6 milhões de euros positivos verificados no primeiro semestre de 2023”.

“O resultado líquido do Grupo SATA foi afetado pela pressão provocada pelo aumento dos custos operacionais, bem como nos gastos financeiros, fixando-se nos 45 milhões negativos”, segundo a nota.

“No primeiro semestre de 2024, o Grupo SATA transportou 1,174 milhões de passageiros, correspondendo a mais 166 mil passageiros (+16%), quando comparado com o período homólogo”, de acordo com a nota.

Segundo a empresa, a capacidade disponibilizada registou um aumento de 13% em comparação ao primeiro semestre de 2023, traduzindo-se num incremento geral da taxa de ocupação média (‘load factor’) do grupo em 2,6 pontos percentuais (p.p.), cifrando-se em 78,6%.

A SATA Air Açores registou um aumento de receita e de passageiros transportados e, apesar dos constrangimentos operacionais, o resultado líquido apresentou melhorias, fruto da redução de gastos financeiros.

Segundo o comunicado, a SATA Air Açores transportou 427 mil passageiros, +6% face ao primeiro semestre de 2023, tendo sido atingido um ‘load fator’ de 74,5%, superior ao ‘load factor’ do período homólogo (70,6%). A receita no primeiro semestre de 2024 atingiu os 51,4 milhões de euros (mais 6,1 milhões de euros quando comparado com o primeiro semestre 2023, +13,4%).

“O resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foi negativo em 1,2 milhões de euros, que compara com os 0,1 milhões negativos verificados no primeiro semestre de 2023. O resultado líquido no primeiro semestre de 2024 foi negativo em nove milhões de euros, que compara com um resultado líquido negativo de 11,4 milhões de euros no período homólogo”, indicou a nota.

A SATA Internacional-Azores Airlines aumentou as suas receitas, mas também os custos operacionais impactaram de forma negativa nos resultados do semestre.

No primeiro semestre de 2024, A SATA Internacional “transportou 747 mil passageiros, +24% face ao primeiro semestre de 2023, com um ‘load fator’ de 81,1% (+1 p.p. face ao primeiro semestre de 2023)”.

Segundo o comunicado, “a receita totalizou 135,5 milhões de euros (+24,4 milhões de euros quando comparado com os primeiros seis meses de 2023)”.

“O resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 4,9 milhões de euros negativos. O resultado líquido no primeiro semestre de 2024 foi negativo em 37,8 milhões de euros”, referiu a nota.