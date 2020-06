A autarquia da Guarda também decidiu pela "isenção integral dos pagamentos de rendas, concessões, taxas ou outros rendimentos devidos ao município, por espaços comerciais/serviços, que se encontrem encerrados, instalados em espaços municipais ou no domínio público municipal".

A redução do valor, em 50%, das rendas, concessões, taxas ou outros rendimentos devidos ao município, por espaços comerciais/serviços que se encontrem abertos, instalados em espaços municipais ou no domínio público municipal e a isenção do valor das taxas relativas a venda itinerante/carácter não sedentário de produtos alimentares, são outras das deliberações.

No rol das 22 medidas da Câmara Municipal da Guarda constam ainda, entre outras, a isenção do pagamento de parquímetros existentes na cidade; a dinamização do lançamento de empreitadas programadas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), com redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores e empreiteiros; e a manutenção do Regime Excecional de Ocupação da Via Pública com Esplanadas, "como medida de apoio a empresas e comerciantes e de dinamização no comércio local".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Em Portugal, morreram 1.455 pessoas das 33.592 confirmadas como infetadas, e há 20.323 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.