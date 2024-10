A Plenitude lançou recentemente a sua nova campanha de marca com o slogan "A energia da mudança tem uma nova forma", sublinhando a sua posição diferenciada no mercado. A campanha procura demonstrar que, para a empresa, a "energia para a mudança" é aquela que oferece uma experiência de qualidade ao cliente. É neste âmbito que surge a Tarifa Fácil Plus, uma oferta que combina conveniência, flexibilidade e controlo eficaz dos custos energéticos.

Concebida para simplificar a gestão dos gastos com eletricidade, a tarifa assegura um preço fixo por kWh, disponível 24 horas por dia, durante 12 meses. Isto significa que os clientes não precisam de se preocupar com horários ou flutuações do mercado, pois o preço mantém-se inalterado. Com esta nova campanha, a eletricidade é doravante fornecida a um preço fixo de 0,143314 €/kWh (sem impostos), ao longo do ano.

Além do seu preço altamente competitivo, destaca-se ainda pela segurança e previsibilidade que oferece. Sendo uma tarifa fixa, o consumidor fica protegido dos aumentos do custo da sua energia e mantém um controlo real sobre a sua fatura consoante o seu consumo.

Escolher a Tarifa Fácil Plus é optar também por um consumo mais consciente, a sua energia está certificada com Garantias de Origem, prova da sua origem renovável. Esta opção permite às famílias portuguesas reduzir a sua pegada de carbono, contribuindo para um futuro mais verde sem comprometer o orçamento familiar.

Maior conveniência

Para maior conveniência, a Plenitude oferece ainda a possibilidade de unificar o fornecimento de eletricidade e gás. Com uma solução flexível de gás, o cliente pode aproveitar o preço fixo que mais lhe convém, simplificando a gestão dos seus consumos energéticos e reforçando a comodidade e o controlo sobre as despesas mensais.

Plenitude: o aliado de confiança para a sua casa

Com mais de 10 milhões de clientes em toda a Europa, a Plenitude afirma-se como um aliado de confiança para as famílias. Mais do que pela sua experiência e presença internacional, ou pelos prémios Serviço de Atendimento ao Cliente do Ano”, na categoria de Fornecedores de Energia, em quatro anos consecutivos, distingue-se pela sua orientação prática e transparente.

Como comercializadora, a Plenitude cobra um preço acessível pelas suas tarifas e oferece liberdade e flexibilidade com a sua Tarifa Fácil Plus, uma vez que não tem nenhum tipo de fidelização ou penalização.

Esta política reflete a confiança da empresa na qualidade da sua oferta: com a tranquilidade de um preço fixo e o controlo total dos seus custos, os clientes vão encontrar na Tarifa Fácil Plus uma solução que realmente responde às suas necessidades, sem terem de procurar alternativas.

Este compromisso com o consumidor, de resto, estende-se ao próprio processo de adesão. Durante a mudança, os clientes têm assegurada a continuidade do fornecimento de eletricidade e gás, com uma transição sem interrupções. O processo também é simples e gratuito, e logo no primeiro contacto é feita uma previsão do valor da sua fatura.

Uma opção competitiva no mercado energético

A Tarifa Fácil Plus foi lançada com um preço altamente competitivo, posicionando-se entre os mais baixos do mercado de tarifas fixas de eletricidade. Esta iniciativa representa uma redução de custos face às tarifas tradicionais e coloca a Plenitude em destaque nos sites de comparação de preços como o simulador da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), sendo uma das tarifas fixas 24 horas mais competitivas.

Com preços atrativos, ausência de fidelização obrigatória, eletricidade proveniente de fontes renováveis e um serviço orientado para o cliente, a Plenitude afirma-se como o aliado ideal das famílias portuguesas não só para as ajudar a ter maior controlo sobre os gastos com energia, mas também na hora de as ajudar em todas as mudanças.