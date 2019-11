Em causa está um estudo sobre o impacto económico da Huawei na Europa no ano passado, realizado pela consultora britânica Oxford Economics e hoje divulgado, que demonstra que a companhia chinesa gerou um impacto de 12,8 mil milhões de euros no PIB dos países europeus em 2018, verba que tem em conta a produção da empresa e a cadeia de valor gerada (pelos seus fornecedores e trabalhadores).

No caso de Portugal, a Huawei pesou 50 milhões de euros no PIB nacional no ano passado, segundo dados disponibilizados pela Oxford Economics sobre Portugal à agência Lusa.

De acordo com os mesmos dados, a Huawei pagou 90 milhões de euros em impostos diretos e indiretos e fixou 900 postos de trabalho no país, também de forma direta e indireta.

O documento foi apresentado no Dia da Inovação da Huawei, em Paris, pelo diretor da Oxford Economics para os estudos sobre Europa e Médio Oriente, Pete Collings, que explicou na ocasião que este impacto da Huawei foi calculado com base no número de empregos e de impostos pagos (direto), nos fornecedores contratados e nos seus negócios (indireto) e ainda na atividade económica dos funcionários (induzido).

Em toda a Europa, o impacto da Huawei distribui-se em 2,5 mil milhões de euros diretos, 5,4 mil milhões de euros indiretos e 4,9 mil milhões induzidos.