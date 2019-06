Os projetos em construção da energética que também está presente em Portugal fazem parte do seu plano para relançar as energias limpas em Espanha, onde prevê investir 8.000 milhões de euros entre 2018 e 2022 com o início de 10.000 novos MW até 2030.

O plano permitirá a criação de emprego para 20.000 pessoas, quase 10 vezes mais do que as que se dedicam atualmente à geração de energia tradicional.

A Iberdrola é uma das três empresas líderes no setor elétrico em Espanha, conjuntamente com a Gas Natural e a Endesa.

A energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz em eletricidade.