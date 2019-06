“O mais importante era que a Caixa Geral de Depósitos fosse forçada a fazer uma OPA à La Seda”, disse Fernando Faria de Oliveira aos deputados durante a sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.

O ex-presidente da Caixa disse também que foi um ato de gestão “responsável” não ganhar uma posição suficientemente forte na La Seda que obrigasse a uma OPA, ato que não estave relacionado com pressões por parte da empresa espanhola junto da CGD e do grupo Imatosgil, também participante no projeto.

“Não houve alteração nenhuma em relação ao que tinham sido os grandes objetivos que levaram à presença da Caixa a ser acionista da La Seda e a trazer o projeto Artlant para Sines”, considerou o atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB).

Na sua audição da comissão parlamentar, Manuel Matos Gil, da Imatosgil, mencionou no parlamento uma reunião com a CGD em que “Jorge Tomé [antigo responsável pelo Caixa BI] estava em linha com os administradores relacionados à IMG [Imatosgil, empresa de Manuel Matos Gil]”, referindo “coisas estranhas” que se passavam na administração da La Seda.