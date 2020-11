O projeto, que será desenvolvido nos concelhos de Cuba e Alvito, no distrito de Beja, está previsto num acordo assinado entre o Grupo Monte do Pasto, “líder ibérico na criação de gado bovino ao ar livre”, e a Innoliva, companhia “pioneira no desenvolvimento da olivicultura moderna” e pertencente ao Fundo de Investimento Cibus, referem os promotores, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Segundo os promotores, o projeto, que terá uma parte desenvolvida em cultura orgânica/biológica, “deverá mobilizar investimentos superiores a 15 milhões de euros” e ser um “fator de dinamização económica e social sustentável” daqueles dois concelhos, “com forte impacto social” na criação de emprego e na geração de valor acrescentado”.

Devido à dimensão, às características ambientais, à tecnologia envolvida e à qualidade certificada do projeto, os investimentos a realizar pela Innoliva deverão criar capacidades produtivas que irão contribuir para “a afirmação internacional do interior alentejano enquanto região exportadora de produtos ‘premium'”, realçam.

Já a “vocação exportadora” do projeto “irá reforçar o potencial comercial de outras produções alentejanas, designadamente possibilitando a criação de uma marca com certificação de origem e a melhoria de margens para os produtores do Alentejo”.

As empresas explicam que esta estratégia de revalorização da origem alentejana das produções como “garantia de qualidade e sustentabilidade e consequente reposicionamento de valor para o consumidor final”, inclui o lançamento pelo Grupo Monte do Pasto, “ainda este ano, da marca ‘premium’ de carne bovina True Born, em Macau e, posteriormente, em Hong Kong”.

De acordo com os promotores, o acordo insere-se na estratégia de valorização dos recursos próprios e regionais que o Grupo Monte do Pasto está a desenvolver no quadro da sua integração na Plataforma Focus, uma iniciativa do seu acionista CESL Ásia e que visa “criar novas oportunidades comerciais para os produtos agrícolas portugueses de qualidade comprovada nos atrativos mercados asiáticos”.

O acordo também vai permitir “agregar capacidades financeiras e ‘know-how’ de significado muito relevante” para o Alentejo, “combinando recursos de grande valor estratégico”, designadamente terra, experiência em agricultura sustentável, organização comercial e acesso a mercados relevantes.

O Monte do Pasto, com 35 anos de experiência em pecuária e agricultura sustentável, tem sede no concelho de Cuba e instalações pecuárias e quase 3.700 hectares de pastagens nos concelhos de Cuba, Alvito e Ferreira do Alentejo.

No âmbito da sua integração no CESL Asia, “grupo empresarial de referência em Macau”, o grupo tem participado no desenvolvimento de uma plataforma Portugal-Macau para lançamento de novas atividades e produtos sustentáveis, com o objetivo de contribuir significativamente para o desenvolvimento da região do Alentejo e das economias portuguesa e macaense.

A Innoliva, que diz ser “um dos maiores produtores de azeite virgem extra e azeite virgem extraorgânico no mundo”, tem propriedades no Alentejo e nos municípios espanhóis de Badajoz e Córdoba, num total de cerca de 8.000 hectares, e um lagar em Alvalade, no concelho alentejano de Santiago do Cacém.