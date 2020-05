“Após as dificuldades iniciais, ao décimo dia após o primeiro reembolso alcançámos já 538 milhões de euros de reembolsos, mais 10% do que em 2019 no mesmo momento da campanha do IRS, representando já 19% do total de reembolsos estimados, quando no ano passado estávamos em 15% do total”, disse o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno na sua intervenção inicial numa audição regimental da Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

Mais tarde, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, referiu que já foram feitos mais de 600 mil reembolsos do imposto, mesmo em contexto da pandemia de covid-19, em que o sistema não teve “nenhum problema”.

“Conseguimos mesmo que nesta fase estejam entregues tantas declarações como foram entregues no mesmo período homólogo [de 2019], e relativamente às liquidações, nós já procedemos à liquidação de mais de um terço das liquidações entregues, e todas as declarações relativas a reembolsos estão devidamente processadas, tendo sido já entregues e dadas ordens de transferência de mais de 600 mil”, disse António Mendonça Mendes aos deputados.

O secretário de Estado referiu que se se comparar com o mesmo período de 2019, “aquilo que foi o reembolso ao fim de 10 dias (…) mostra que a percentagem de reembolsos é muito superior”, e garantiu que serão cumpridos “todos os prazos legais”, estimando mesmo que não seja necessário chegar ao seu limite.