A data foi avançada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça, em entrevista ao ECO. O governante está "convencido" que no final da primeira quinzena de abril os reembolsos vão começar a ser pagos aos contribuintes portugueses.

"Estou convencido de que, no final da segunda semana de abril, já começaremos a ter progressivamente os reembolsos e também as notas de cobrança, portanto, as liquidações", frisou ao jornal.

António Mendonça acredita também que os pagamentos já deverão ter uma "cadência bastante regular".

Desde 2018, a entrega da declaração do IRS é exclusivamente feita por via eletrónica.

Com o alargamento do IRS automático a novas tipologias de rendimentos, é de 3,5 milhões o potencial número de agregados familiares que beneficiam este ano de automatismo, e podem optar pela declaração pré preenchida pelo Fisco.