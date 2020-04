Riade já divulgou a sua intenção de aumentar a produção para mais de 12 milhões de barris por dia em abril.

Por outro lado, Trump disse que o seu anúncio seguia-se a uma conversa com o “amigo MBS (iniciais do príncipe herdeiro saudita, Mohammad bin Salman) da Arábia Saudita, que falou com o Presidente Putin”, o que foi imediatamente desmentido pelo Kremlin.

“Não. Não houve essa conversa”, declarou à agência Interfax o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, acrescentando também que “não, por enquanto”, sobre a eventualidade de um contacto entre Putin e Bin Salman.

“O ‘tweet’ de Donald Trump talvez tenha sido prematuro”, estimou Edward Moya, analista da Oanda, ao constatar uma diminuição súbita do ritmo de crescimento dos preços.

Antes, o ministro da Energia russo, Alexandre Novak, durante uma entrevista radiofónica, tinha dito apenas que “a Rússia não excluía (a possibilidade de) novas discussões com a Arábia Saudita”.

Entretanto, a Arábia Saudita apelou para uma reunião “urgente” da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros países, incluindo a Federação Russa, para se chegar a um “acordo equitativo que restabeleça o equilíbrio dos mercados financeiros”, anunciou a agência noticiosa oficial saudita, a SPA.

Durante a última reunião do cartel e dos seus aliados no início de março, em Viena, Riade tinha proposto a Moscovo o aumento dos cortes voluntários da produção existente para sustentar os preços.

Perante a recusa russa, os sauditas optaram pela estratégia inversa, prometendo aumentar a produção e provocando uma guerra de preços, e as primeiras vítimas foram os produtores dos EUA, cujos custos de produção são mais elevados.

Se os preços mais altos de hoje “são bem-vindos”, os seus níveis atuais “são insuficientes” para permitir aos produtores do petróleo de xisto nos EUA serem rentáveis, relativizou Andy Lipow, da Lipow Associates.

Mas este mercado continua sob pressão de uma procura débil, devido às restrições impostas aos transportes de pessoas e mercadorias para lutar contra a propagação do novo coronavírus.

“Sem acalmia na frente da pandemia, não vai haver recuperação da procura”, concluiu Lipow, e é pouca a esperança de um regresso dos preços aos níveis do início do ano, que eram mais do dobro dos atuais.