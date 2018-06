“É crucial fazer com que tudo esteja pronto em termos de regulação e de supervisão para a chegada massiva de empresas financeiras que acabarão por se deslocar do sítio onde estão agora para a Europa continental e Irlanda”, afirmou a responsável do FMI durante uma conferência sobre a moeda única europeia.

Estas declarações de Lagarde, que está a efetuar uma visita de dois dias à Irlanda, surgem quando a comunidade empresarial está cada vez mais preocupada com o fracasso das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), o que levaria a um divórcio inflexível e a questionar qualquer período de transição.

O setor financeiro já marginalizou o passaporte europeu, que permite que as empresas ofereçam os seus serviços em todo o continente, por estarem localizadas no Reino Unido. Mas este precioso instrumento está condenado com a saída do mercado único prometida pelo governo conservador de Theresa May.

Londres está agora a pressionar para a negociação de um acordo de livre comércio, incluindo serviços financeiros, essencial para a economia do país e para influência da sua capital, mas Bruxelas opõe-se pelo menos por enquanto.

Vários bancos icónicos da City alertaram que seriam forçados a deslocar determinadas atividades e empregos, apesar do tom utilizado pelos responsáveis ter parecido um pouco menos catastrófico recentemente.