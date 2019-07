“É um esquema através do qual as faturas vencidas e não pagas pelo Estado podem ser convertidas em títulos de dívida que as empresas podem usar, única e exclusivamente, para pagar os seus impostos, e que têm um prazo de validade de um ano”, explicou à agência Lusa Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do programa eleitoral do CDS.

Esta medida, a quinta do programa eleitoral centrista a ser divulgada, tem por objetivo “resolver ou mitigar o problema de tesouraria das empresas”, e pressupõe, também, uma crítica ao Estado “mau pagador”.

“Paga tarde e a más horas a muitos dos seus fornecedores, a muitas das empresas que fornecem bens e serviços ou até pessoas individuais. Ao mesmo tempo cobra-lhes impostos quando lhes está a dever dinheiro”, assinalou.

O problema, admitiu, poderia resolver-se “se existisse uma conta corrente entre o Estado e as empresas, que é uma proposta que o CDS tem feito e próprio governo já anunciou várias vezes”.

No entanto, “essa conta corrente é um processo complexo que demorará o seu tempo”, daí que CDS tenha decidido “apresentar uma proposta que é mais rápida de executar e que antecipa as vantagens de uma conta corrente, ou pelo menos uma parte substancial dessas vantagens”, disse.

Adolfo Mesquita Nunes explicou que, com este mecanismo, “uma empresa, a quem o Estado esteja a dever dinheiro”, pode converter “essa dívida num título da dívida” para "pagar os seus impostos”, o IVA, IRS ou IRC, por exemplo.