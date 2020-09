A entidade que gere o Multibanco indicou ainda que “no segundo trimestre de 2020, foram realizados levantamentos no valor de 6,2 mil milhões de euros, menos 24% do que os 8,2 mil milhões de euros relativos ao segundo trimestre do ano passado”.

De acordo com a SIBS, por outro lado, “em crescimento está a utilização e o peso do serviço MB Way como meio de pagamento no total das compras físicas, ao atingir valores recordes nos últimos meses, tendo neste período duplicado o volume de transações face ao início do ano, antes do aparecimento do primeiro caso de covid-19 em Portugal”.

A empresa indicou ainda que “o relatório e contas da SIBS referente a 2019 contabilizava um total de 362 mil TPA [terminais de pagamento automáticos] no final do ano, demonstrando o interesse dos consumidores em realizar pagamentos eletrónicos e a resposta dos comerciantes a essa exigência”.

No primeiro semestre deste ano, estes equipamentos eram cerca de 373 mil, disse a SIBS, acrescentando que “entre 2017 e 2019, o número de TPA registou um crescimento médio anual de 7%”.

No primeiro semestre deste ano, foram efetuadas mais de 717 milhões de operações nos ATM e TPA da Rede Multibanco, num total de 36 mil milhões de euros, adiantou a SIBS.

Por outro lado, em setembro de 2019, o MB Way contava com 1,78 milhões de utilizadores e “mensalmente, nesse período, eram efetuadas mais de 5,2 milhões de operações”.

O serviço regista agora mais de 2,6 milhões de utilizadores, sendo que “já são feitas mensalmente mais de 4,5 milhões de compras com MB Way e mais de 10 milhões de operações, um valor que tem registado um crescimento mensal superior a 10%”, revelou a SIBS.

A rede de caixas multibanco faz hoje 35 anos, existindo “atualmente cerca de 12 mil terminais das Redes Multibanco e ATM Express, que, oferecendo mais de 60 funcionalidades, permitem simplificar a vida de pessoas e empresas, 365 dias por ano, 24 horas por dia”, vincou a SIBS, num comunicado também hoje divulgado.