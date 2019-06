Em 2022, cerca de 40% do PIB em Portugal será proveniente de receitas da economia digital. Este é um dos números que serve de base a uma discussão sobre a transformação digital e os desafios que coloca às empresas que a PT Empresas leva a Leira no próximo dia 18 de junho.

A abertura da sessão está a cargo de João Sousa, administrador B2B da Altice Portugal e segue-se um painel subordinado ao tema "Transformação digital, uma oportunidade ou ameaça?". Ao longo da manhã serão discutidos temas como a transformação digital nas organizações, sustentabilidade e competitividade e IoT no futuro dos negócios, assegurados respetivamente por Mário Sousa, diretor Produto e Pré-Venda da PT Empresas e Inês Ferreira, responsável de Produto IoT.

O contributo das soluções IoT para organizações mais inteligentes, da gestão agrícola e de espaços verdes (redução do consumo de água e energia) à telemetria de água (redução de perdas de água e deslocações para contagem), eficiência energética (redução do consumo de energia), gestão de frotas (redução do consumo de combustíveis e emissão de Co2), monitorização da qualidade do ambiente (redução das emissões de gases) e gestão de resíduos alargará a discussão na perspetiva da sustentabilidade e da competividade.

Será também uma oportunidade para avaliar os dados já disponíveis sobre os consumidores digitais: passamos cerca de 4h30m por dia a consultar o smartphone/tablet, existem biliões de utilizadores mensais ativos nas apps de messaging (whatssapp, facebook messenger, etc) e 74% dos consumidores preferem comunicar por texto e não utilizar voz.

Da agenda do evento fazem parte apresentações de soluções de empresas como a Inside, que estará representada pelo diretor geral, João Santos. O papel da inteligência artificial na videovigilância será abordado com o contributo de Gonçalo Pereira Pessoa, Regional Sales Manager Portugal, Cape Vert & St. Tomé and Príncipe, da Avigilon, e a segurança em mobilidade será abordada por Nuno Almeida, Sales Manager Enterprise da Samsung.

Leiria em números População residente em 2017 Leiria (município): 125.415 Região de Leiria: 287.040 População residente em 2011 Leiria (município): 126.839 Região de Leiria: 294.477 Sociedades constituídas em 2017 Leiria (município): 453 Região de Leiria: 855 Sociedades constituídas em 2011 Leiria (município): ┴415 Região de Leiria: ┴815 Principais setores de exportação em 2017 | Região de Leiria Máquinas , aparelhos e material elétrico; Plástico, borracha e componentes; Produtos de cerâmica e vidro; Metais; Indústria alimentar e tabaco Exportações | Distrito de Leiria | 2017 (em milhões de euros) Total: 2 174 603 833 Exportações | Distrito de Leiria | 2016 (em milhões de euros) Total: 2 033 606 009 Percentagem da despesa em investigação e desenvolvimento no PIB na Região de Leiria | 2017 Total: 0,61% Empresas: 0,42 % Fontes: Pordata | BI dos Municípios e Regiões de Portugal; INE - Comércio Internacional de Bens; INE - Investigação & Desenvolvimento

Na período da tarde terá lugar um novo painel sobre novas tecnologias na indústria com Luís Curvelo, diretor de Marketing e Inovação da Compta, Miguel Almeida, Sales & Partners Manager da Cisco Systems e Mafalda Ricco, diretora de Marketing e Comercial da Gema.

Neste painel irão ser discutidos temas como a indústria personalizável capaz de produzir produtos à medida em ambientes flexíveis, a produção inteligente que coloca o consumidor no centro de todas as ações, os novos modelos de negócio e a evolução para formas de produção sustentáveis que privilegiam eficiência energética e ambiental. Ainda neste domínio, serão abordadas soluções que permitem, já hoje, às indústrias receber informações em tempo real e programar melhorias, com foco na otimização de resultados, redução de perdas, prevenção e diminuição de erros, aumentando a sua vantagem competitiva.

A inteligência artificial nos negócios é o tema que precede o fecho do evento - que será encerrado com um caso prático - e caberá a Pedro Pinto Lourenço, diretor de Business Applications da Microsoft que irá apresentar uma visão inclusiva, de uma tecnologia que será aberta a todos e que, é já parte da realidade presente mais do que um cenário futurista.

A conferência "Liderar a Mudança" é parte de um roadshow que tem percorrido o país com o objetivo de apresentar casos de empresas e de tecnologias que contribuem para a modernização da economia.

Liderar a Mudança, 18 de junho | 9H30 | Monte Real - Hotel Termas SPA

Caso pretenda participar neste workshop envie o seu nome e o da sua empresa para o seguinte email: marketing-ptempresas@telecom.pt