No início deste mês, mais de meia centena de livrarias independentes de todo o país uniram-se para criar uma rede de cooperação com o objetivo de conjugar esforços para enfrentar a crise no setor, agravada pelas condições criadas pela covid-19.

Denominada RELI - Rede de Livrarias Independentes, esta associação livre de apoio mútuo foi lançada, juntamente com o respetivo ‘site’, com o objetivo de "coordenar esforços para enfrentar a crise no mercado livreiro, que vem comprometendo, já há vários anos, a existência de pequenas livrarias em todo o país", segundo os livreiros.

Além disso, também enviaram uma carta aberta aos órgãos de soberania, com um conjunto de propostas para os ajudar a sobreviver à crise, que passam por medidas de apoio à tesouraria e rendas.

Entretanto, no dia 22 de abril, o Ministério da Cultura anunciou a criação de medidas de apoio destinadas ao setor do livro, em complemento com o pacote de medidas transversais que o Governo tem vindo a aprovar no contexto de pandemia.

Nesse âmbito, a tutela lançou um programa, no valor global de 400 mil euros, para aquisição de livros, a preço de venda ao público, dos catálogos das editoras e livrarias, até um máximo de cinco mil euros por editora e livraria, com o “objetivo fundamental de apoiar as editoras e livrarias portuguesas no sentido de atenuar os efeitos provocados pela pandemia”.

Outra medida prevista e já inscrita no Orçamento é a adjudicação de 200 mil euros à compra de livros para bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, privilegiando as livrarias de proximidade, no quadro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, para 2020.

Estes apoios financeiros não foram bem recebidos pelo setor, com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) a afirmar que “não se aproximam de nada do que foi proposto”, não resolvem os problemas dos editores e livreiros e só se justificam por “um grande desconhecimento do que é a realidade”.

Algumas livrarias e alfarrabistas da RELI que aderiram ao manifesto foram A Internacional, A das Artes, Cólofon, Distopia, D'outro Tempo, GATAfunho, Ferin, Fonte de Letras, Ler devagar LX Factory, Ler Devagar Óbidos, Livraria Manuel Ferreira, Poesia Incompleta, Rimas e Tabuadas, Tinta nos Nervos e Snob.