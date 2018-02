Este projeto está integrado no Plano de Pormenor da localidade do Prior Velho (PPPV) e visa a reabilitação e requalificação dos terrenos que estiveram ocupados durante muitos anos pelo bairro de barracas da Quinta da Serra (atualmente já demolidas), abrangendo uma área total de cerca de 21 hectares.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures (distrito de Lisboa), Bernardino Soares, explicou que este plano pressupõe ainda a criação de infraestruturas rodoviárias, de espaços verdes e a construção de áreas de habitação e atividades económicas.

"Trata-se de uma proposta que está em discussão pública e que no sábado irá ser apresentada à população. O nosso objetivo é recolher o maior número de contributos possíveis, pois não se trata de uma proposta fechada", sublinhou o autarca comunista.

Bernardino Soares referiu que a construção do Centro de Congressos é um dos projetos mais ambiciosos do Plano de PPPV e que a intenção é "aproveitar a proximidade daquela localidade com o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa (cerca de cinco minutos).

Relativamente à rede viária, o PPPV prevê a criação a de um túnel e de um viaduto para melhorar a ligação a norte entre a vila do Prior Velho e a cidade de Sacavém e a sul com a localidade da Portela.

A criação de um "grande espaço verde de recreio e lazer" é outro dos projetos contemplados neste plano.