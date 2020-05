O resultado operacional caiu 22,2% no período em análise, para 2.304 milhões de euros, enquanto o volume de prémios de seguro direto melhorou nos três primeiros meses deste ano para 2.600 milhões de euros, o que representou uma subida de 5,7%.

Na apresentação do balanço e contas, a seguradora explicou que “a turbulência causada pela covid-19 nos mercados financeiros e a paralisação da economia pioraram significativamente as condições no setor dos serviços financeiros”.

Allianz revelou que está preparada para superar a crise através de uma carteira de negócio “bem diversificada” e “um balanço robusto”, considerando que teve um “bom resultado” no trimestre em apreço, lê-se no comunicado.

A divisão de gestão de ativos melhorou o lucro operacional suportada no aumento da receita que depende dos ativos geridos, mas a divisão de seguros não vida, incluindo acidentes, teve um pior desempenho devido aos desastres naturais e à pandemia da covid-19.

O resultado do ramo vida e saúde também registou um recuo devido à turbulência dos mercados de capitais e à queda das margens dos investimentos em capital.

Além disso, o resultado operacional da seguradora também caiu porque o lucro da venda da Allianz Popular foi absorvido pelo efeitos no mercado resultantes da pandemia da covid-19.

A Allianz terminou o primeiro trimestre com um rácio de capitalização, segundo a norma de supervisão de Solvência II de 190% (218% no ano fiscal anterior e de 212% no final de dezembro passado).

O presidente da Allianz, Oliver Bäte, explicou que “o primeiro trimestre mostrou a solidez da Allianz numa situação sem precedentes”.