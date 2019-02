Em comunicado, a empresa refere que o resultado conseguido em 2018, que representa uma subida de 108% face a 2017, “é o melhor resultado alcançado pela empresa em 23 anos de operação no Brasil”.

O EBITDA (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) da companhia fixou-se em 2,77 mil milhões de reais, cerca de 650 milhões de euros, uma subida de 26,6% em relação ao ano anterior.

O investimento da companhia continua a aumentar, representando uma subida de 47,5% e a receita líquida da empresa ficou 9,6% acima do ano anterior.

A dívida líquida subiu 1,2%, acrescenta.

Entre os negócios mais relevantes de 2018 está o investimento nas redes de transporte de energia de 153,8 milhões de reais só no último trimestre de 2018, com a conclusão do lote do Estado do Espírito Santo e com a antecipação dos prazos no lote de Santa Catarina.

No conjunto do ano, os investimentos chegaram aos 316,1 milhões de reais.