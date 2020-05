A empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado que as receitas totalizaram nos primeiros três meses do ano 487 milhões de euros, 7% menos do que um ano antes.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 340 milhões de euros, menos 12% do que no primeiro trimestre de 2019.

A empresa, que tinha em 31 de março último 1.543 trabalhadores, mais 8% do que um ano antes, revela que os custos financeiros líquidos diminuíram 16%, para 80 milhões de euros.

A dívida (líquida) da EDP Renováveis (EDPR) totalizava, no final de março, 2.683 milhões de euros, uma redução de 4% em relação a um ano antes.

A elétrica tinha no final do último trimestre um ‘portfólio’ de ativos operacionais de 11,2 GW (gigawatts), com uma vida média de nove anos, dos quais 10,7 GW totalmente consolidados e 550 MW consolidados com participações minoritárias em Espanha e nos Estados Unidos (EUA).