“Tivemos a oportunidade de reunir com o vice-presidente e percebemos que há boas perspetivas para o Orçamento de 2020, que tem prevista a consolidação das contas públicas e, com isso, a redução de impostos, não só para as famílias como para as empresas”, declarou Jaime Filipe Ramos.

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, formado pela coligação PSD/CDS, Pedro Calado, auscultou hoje todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa (PCP, JPP, PS, CDS e PSD), uma exigência legal, visando a elaboração do Orçamento e do Plano de Investimentos para 2020.

O responsável da bancada social-democrata, composta por 21 deputados, salientou que a Madeira, “no próximo ano, vai ter o mais baixo IRC do país, que será de 12%”.

No seu entender, esta é “uma medida importante para o crescimento económico e o emprego, porque é fundamental consolidar a taxa de desemprego, os números serem baixos, como tem acontecidos nos últimos anos”.

Jaime Filipe Ramos acrescentou que, na proposta do Orçamento Regional, conforme foi “transmitido pelo vice-presidente, há uma sensibilidade política para aumentar os apoios sociais, não só aos idosos, mas também aos mais jovens”.

O parlamentar anunciou que o executivo madeirense vai “manter a política de mobilidade dos passes sociais, que é hoje muito importante na sociedade madeirense”.