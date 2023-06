"Não são decisões do Banco Central Europeu, são taxas de mercado. Se essa previsibilidade for conquistada, a partir do quarto trimestre deste ano, vamos começar a ver pequenas reduções que depois se vão tornando maiores ao longo do tempo", disse o governador esta sexta-feira, em Ponta Delgada.

Refira-se que as taxas Euribor têm vindo a subir de forma galopante desde o ano passado, concretamente desde julho de 2022. Por exemplo, a média da taxa a 12 meses, a mais utilizada, avançou de 3,647% em março para 3,757% em abril.