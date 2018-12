Mário Centeno falava no segundo e último dia do Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), num discurso em que considerou urgente a adoção de um fundo de garantia de depósitos na zona euro e um aumento da capacidade orçamental da área da moeda única – matérias que continuam em aberto, tanto no Conselho Europeu, como no Eurogrupo.

Segundo o titular da pasta das Finanças português, a situação na zona euro é melhor do que há três anos, registando-se crescimento económico “há 22 meses consecutivos”.

“Foram criados nove milhões de empregos na União Europeia, o sistema bancário está mais capitalizado e em 2019 todos os Estados-membros terão um défice inferior a três por cento. Mas este cenário positivo não nos autoriza a ser imprudentes”, avisou.

Para Mário Centeno, as reformas para uma maior sustentabilidade económica e financeira exigem “uma dose de paciência” em relação aos seus resultados”.

Outro aviso deixado pelo presidente do Eurogrupo relacionou-se com o crescimento de forças nacionalistas e populistas na Europa, dizendo que estas correntes “oferecem respostas simples mas muito erradas para perguntas complexas”.