“Há milhares de trabalhadores que estão hoje nos 635,07 euros, que conquistaram esta posição remuneratória à custa da sua carreira e que têm de ver a sua posição relativa preservada [face] aos que também vão ser incluídos num escalão salarial para o qual não tinham pontos para progredir”, precisou o ministro Mário Centeno durante uma audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social.

A decisão do Governo em fixar nos 635,07 euros a remuneração base da função pública foi questionada pelas deputadas do PCP, Rita Rato, e do BE, Joana Mortágua, que referiram a “compressão” da Tabela Remuneratória Única (TRU) imposta por esta medida e questionaram o “apagão” dos pontos da avaliação de desempenho para os funcionários abrangidos.

Na resposta, o ministro das Finanças garantiu que todas as situações foram tidas em conta, ou seja, que a posição relativa dos que passam a receber os 635,07 euros por mérito será salvaguardada face aos que sobem para este valor porque este passou a ser o novo patamar mínimo que o Estado paga aos seus trabalhadores.

“Todos os trabalhadores que vão ser incluídos num escalão salarial para o qual não tinham pontos para progredir, vão ser beneficiados do ponto de vista de uma aceleração das suas carreiras”, referiu, para precisar que, se “estes trabalhadores que tiveram uma aceleração não vissem os seus pontos descontados, ficariam à frente dos que chegaram aos 635 por mérito”.