Através do portal MercaChefe.pt os particulares podem fazer as encomendas de produtos aos operadores dos mercados abastecedores do grupo SIMAB (detido pela empresa pública Parpública), que assim diversificam o seu negócio, ao abastecerem não só outras empresas mas também diretamente os consumidores finais.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), Rui Paulo Figueiredo, a parceria entre o MercaChefe.pt e os mercados abastecedores permite “acesso a ferramenta de venda disponível não só a quem está em casa e pode comprar todo o tipo de produtos, mas também a que quer vender, diversificando os seus canais”.

Os produtos disponíveis para compra são os habituais, ou seja, produtos alimentares como frutas, legumes, congelados, peixe, produtos de mercearia seca, mas também não alimentares, como flores ou eletrodomésticos, sendo o prazo de entrega máximo de 48 horas em qualquer ponto de Portugal Continental.

Contudo, diz o presidente do MARL, atualmente o prazo efetivo de entrega é, de momento, menor de 24 horas.

Atualmente, devido ao surto da doença covid-19, há muitos operadores grossistas com quebra de vendas, sobretudo devido à suspensão do canal Horeca (destinado a estabelecimentos de hotelaria, restauração e cafetaria), pelo que a venda ‘online’ a particulares é um modo de tentar minorar o impacto.