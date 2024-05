“O mercado total dos combustíveis rodoviários líquidos desceu 61,5 milhares de toneladas (-4,3%) em relação ao trimestre homólogo”, lê-se numa informação hoje divulgada pela Apetro.

Já em relação ao trimestre anterior a descida foi de 4%.

Por combustível, o consumo de gasolinas cresceu 4,7% entre janeiro e março, face ao primeiro trimestre de 2023, para 279.000 toneladas.

No caso do gasóleo rodoviário verificou-se uma descida de 6,4% no consumo, “atingindo um total de 1.083 milhares de toneladas”.

Até março, o consumo total de combustíveis gasosos teve uma descida de 24,8% em relação ao período homólogo e uma subida de 17,7% em comparação com o trimestre anterior.

Destaca-se o autogás, com um consumo superior em 32,3% face aos primeiros três meses do ano anterior, para um total de 12.000 toneladas.

O consumo de butano, por sua vez, ascendeu 3,1% para 40 mil toneladas. No que se refere ao propano, o consumo atingiu 81.000 toneladas, menos 37,2% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

A informação hoje divulgada pela Apetro tem por base os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).