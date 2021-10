Faltavam cerca de 20 minutos para o limite do prazo quando João Leão entregou o Orçamento do Estado para o próximo ano a Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. Aos jornalistas, o ministro das Finanças disse ontem que esta proposta orçamental está centrada "na recuperação económica e social do país". "É um Orçamento apostado no relançamento da atividade económica com mais investimento, mais investimento público e mais investimento privado. O Orçamento do próximo ano é o Orçamento do investimento", reiterou.

Hoje, como é habitual, o ministro apresenta o documento aos país. De referir que esta proposta foi construída tendo por base as seguintes premissas:

A economia portuguesa deverá crescer 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022

A taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano

O défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022

A dívida pública deverá reduzir-se para 126,9% do PIB este ano e 122,8% no próximo ano

Entre as medidas a destacar neste orçamento está o desdobramento dos escalões de IRS, que vão passar de sete para nove; um aumento nas pensões equivalente ao valor da inflação deste ano (0,9%) ou o fim do pagamento especial por conta. Encontre aqui um guia sobre as medidas deste orçamento e perceba como estas vão mexer com a sua carteira.

Eis essencial das declarações do ministro das Finanças sobre a apresentação do OE2022: