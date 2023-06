Moçambique tornou-se no 27.º país africano a integrar a Organização Internacional do Café, no âmbito da qual vai exportar seis marcas produzidas no país, anunciaram aquela entidade e o Governo moçambicano em comunicado conjunto.

“O café moçambicano é celebrado como um dos mais sustentáveis do mundo a nível ambiental e social, cultivado e colhido por agricultores locais”, lê-se no documento, publicado depois da cerimónia de adesão realizada na terça-feira, em Londres. O acordo foi assinado pelo ministro da Agricultura moçambicano, Celso Correia, e pela diretora executiva da organização, Vanúsia Nogueira. No comunicado destaca-se a dupla vantagem da cultura do café ao preservar o meio-ambiente e promover riqueza junto dos agricultores, num caminho em que a Organização Internacional do Café promete dar apoio para abrir canais de escoamento. Celso Correia considerou o dia “histórico” por ligar o país a uma importante oportunidade de mercado a nível global. Embora a cultura tenha começado a ganhar escala e desenvolver-se no país nos últimos anos, há campos de café desde o século XI na ilha do Ibo ao largo de Cabo Delgado, um dos que agora faz parte da lista de exportação. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram