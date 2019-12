A agência de notação financeira Moody's melhorou hoje a perspetiva do sistema bancário italiano de negativa para estável, porque confia que as entidades continuem a reduzir as suas carteiras de crédito malparado e mantenham estáveis os níveis de capital.

A Moody's acredita que os bancos italianos vão continuar a reduzir os empréstimos problemáticos nos seus balanços e a melhorar as suas condições de financiamento, mantendo estáveis os níveis de capital. Segundo uma nota publicada hoje, o vice-presidente sénior e analista da agência, Fabio Iannò, espera que "os empréstimos problemáticos dos bancos italianos recuem em 2020 pelo quinto ano consecutivo". Nesta revisão em alta, a agência de notação refere que teve em conta a previsão de "um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) italiano débil, mas positivo", bem como uma "perspetiva estável da dívida soberana de Itália". "Espera-se que os bancos italianos tenham uma rentabilidade estável ou moderadamente melhor do que em 2019 e 2020 graças a menores custos de financiamento, menor custo de risco e ganhos de eficiência com as recentes iniciativas de reestruturação", refere a Moody's.