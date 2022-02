A preparação para a entrega da declaração anual do IRS compreende várias etapas e a confirmação das faturas das despesas dedutíveis ao imposto sobre o rendimento é uma delas.

Tem até dia 25 de fevereiro, sexta-feira, para validar as suas faturas e as dos seus dependentes e assim poder beneficiar das deduções no IRS de 2021.

Como validar?

Deve aceder ao e-Fatura, escolher a opção "despesas dedutíveis IRS" e depois clicar em "consumidor". Depois deve inserir o seu número de contribuinte e palavra-passe de acesso ao Portal das Finanças para aceder.

No caso de existirem faturas para validar, aparecerá uma mensagem com essa informação e só tem de clicar em "complementar informação faturas".

Há vários motivos para que as faturas fiquem a aguardar esta validação e uma delas tem a ver com o facto de haver empresas (como as grandes superfícies, por exemplo) com vários códigos de atividade económica (CAE) junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) o que impede o sistema informático de as classificar como sendo de educação, saúde, restauração ou despesa geral familiar, entre outras possibilidades.

Nesta situação, terá de ser o contribuinte a associar a fatura à tipologia de dedução no IRS correspondente uma vez que a AT não tem forma de saber se esta titula uma despesa de saúde, de livros escolares, de refeições ou de outro tipo de bens.

Se quiser registar novas faturas manualmente, basta ir ao menu Faturas e clicar em "Consumidor", depois "Registar Faturas".

Espaço para despesas dos ginásios já está disponível no portal

Este ano as despesas com ginásios e atividades desportivas já podem ser deduzidas à taxa de 15% tal como acontece com os gastos em cabeleireiros, veterinários, restaurantes ou oficinas de carros.

Estas faturas eram inseridas na categoria de despesas gerais. Os contribuintes que já tenham ido ao Portal das Finanças classificar estas faturas e o tenham feito erradamente (classificando-as como ‘Outro’, a categoria onde se enquadram as ‘Despesas gerais familiares’) poderão reclassificá-las.