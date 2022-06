A Nike junta-se assim a uma lista crescente de empresas ocidentais, incluindo McDonald's e Starbucks, que saíram do mercado russo por causa da invasão à Ucrânia.

"A Nike Inc. decidiu sair do mercado russo. Como resultado, o Nike.com e a aplicação móvel da Nike deixarão de estar disponíveis nesta região. As lojas da Nike fecharam recentemente por um período temporário, mas já não reabrirão", anunciou o grupo num comunicado no seu website russo.

No mês passado, a Nike já tinha anunciado que não iria renovar as licenças com as lojas associadas à marca.

O envio de tropas da Rússia para a Ucrânia em 24 de fevereiro provocou sanções internacionais sem precedentes e um êxodo de empresas estrangeiras, incluindo grandes marcas como H&M, Adidas e Ikea.