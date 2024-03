A tecnológica portuguesa informa "as receitas de todos os Segmentos e linhas de negócio da Altice Portugal evoluíram positivamente no 4º trimestre de 2023, registando um crescimento de 7,5%, face a igual período do ano anterior e fixando-se em 747 milhões de euros.".

Em comunicado, a empresa liderada por Ana Figueiredo refere que "no total do ano de 2023, as receitas e o EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] atingiram 2.906 milhões de euros e 1.038 milhões de euros, o que representa crescimentos homólogos de 10,5%, e 14,5%, respetivamente".

No ano passado, o investimento atingiu os 488 milhões de euros, "reiterando o empenho da empresa com a transformação tecnológica e digital em Portugal e proporcionando aos seus clientes elevados padrões de qualidade de serviço".

Este valor representa cerca de 1% a mais que o investimento feito pela dona da Meo em 2002 (482,6 milhões de euros).

"Os principais indicadores operacionais e financeiros do quarto trimestre e do ano de 2023 revelam crescimento operacional contínuo, suportado na diversificação do portefólio de serviços, no reforço do investimento em infraestruturas e em redes de nova geração, na qualidade de serviço e no compromisso em liderar a transformação tecnológica e digital no país", adianta a Altice Portugal.

De acordo com a empresa, "estes fatores impulsionaram o excelente desempenho financeiro no trimestre e durante todo o ano de 2023", com as receitas a subirem 7,5% entre outubro e dezembro, em termos homólogos, para 747 milhões de euros.

No último trimestre do ano, o EBITDA ascendeu a 258 milhões de euros, um aumento de 17,9%, e o investimento foi de 147 milhões de euros (143 milhões no trimestre homologo de 2022).

Por fim, também no segmento de consumo houve um crescimento "homólogo de 4,5%, potenciado pela evolução crescente da base de clientes que valorizam a convergência fixo-Móvel e a tecnologia fibra. Os clientes únicos do segmento de consumo continuaram a expandir-se e aumentaram 0,7% em relação ao último trimestre de 2022, +12 mil adições líquidas, elevando o total para 1,7 milhões e o total de RGUS de serviços fixos e móveis atingiu os 10,7 milhões e aumentou 113,1 mil face ao último trimestre de 2022."

*Com Lusa