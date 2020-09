A Nova School of Business & Economics (SBE) subiu seis posições na avaliação do Financial Times das melhores escolas de gestão do mundo, ocupando agora o 16.º lugar, informou hoje a instituição.

“A nossa prioridade enquanto escola é, e sempre será, a formação completa e capacitação dos nossos alunos a adaptarem-se continuamente a um mercado global com desafios, muitas vezes, disruptivos e singulares. Assim, acreditamos que o resultado nos ‘rankings’ é reflexo de que estamos no caminho certo”, considerou, em comunicado, o ‘dean’ (reitor) da Nova SBE, Daniel Traça.

Entre os indicadores avaliados, o mestrado de Gestão Internacional destacou-se em empregabilidade a três meses, com uma percentagem de 97%, enquanto na categoria diversidade sobressai a percentagem de mulheres estudantes (60%).