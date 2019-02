De acordo com os dados mais atualizados do BdP relativos a empréstimos e depósitos bancários, foram concedidos 903 milhões de euros pelos bancos às famílias para empréstimos à habitação em dezembro, mais do que os 822 milhões de euros de novembro, mês em que foi igualmente observada uma subida mensal, e mais do que os 819 milhões de euros concedidos em dezembro de 2017.

Desde o início do ano foram já emprestados 9,835 mil milhões de euros, mais 19,1% do que em 2017.

Esta subida acontece depois de, em julho, terem entrado em vigor as novas regras do BdP que criam restrições à concessão de novos créditos à habitação e ao consumo, estabelecendo, por exemplo, que as famílias apenas podem gastar metade do seu rendimento com empréstimos bancários.

Apesar de não serem de cumprimento obrigatório, os bancos que não as cumprirem as novas regras têm de explicar ao supervisor porque não o fizeram.

O governador do BdP, Carlos Costa, também avisou em maio, no parlamento, que se os bancos não respeitarem as regras poderão passar de recomendações a ordens vinculativas.

De acordo com dados também hoje divulgados, as taxas de juro de novas operações de empréstimos a particulares continuaram a apresentar, em 2018, uma tendência decrescente, tendo atingido novos mínimos históricos em vários segmentos.

Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média foi de 1,41%, reduzindo 16 pontos base relativamente a dezembro de 2017.