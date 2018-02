Em conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2017, em Lisboa, Nuno Amado afirmou que a administração que lidera está já a preparar um novo plano de reestruturação “a três ou quatro anos”, que será apresentado pelo verão.

O plano será já apresentado com a nova administração do banco, que será eleita na assembleia-geral de maio, e na qual a imprensa tem avançado que Nuno Amado se deverá manter como presidente executivo.

O gestor disse hoje que o plano em esboço prevê que o banco aumente o investimento em novas tecnologias e na digitalização, acompanhando a evolução que se passa no setor e no tipo de serviços que os clientes querem, para conseguir mais receitas.

Ao mesmo tempo, acrescentou, o banco fará “ajustes significativos” para ter “níveis de eficiência fortes”.

“Temos de ter rácios de ‘cost to income’ [custos sobre receitas] de 40% ou abaixo”, afirmou Nuno Amado, considerando que só assim o banco será competitivo com outras instituições.

O BCP tinha, no final de 2017, um rácio ‘core to income’ de 47,1% (excluindo itens específicos), abaixo dos 51,5% de 2016.

Já questionado sobre eventuais cortes de custos, e nomeadamente sobre saída de trabalhadores, Nuno Amado recusou antecipar o que virá no plano, mas afirmou que o corte nas despesas que vêm sendo feitos são para continuar e recordou as 140 pessoas que saíram do BCP em 2017.