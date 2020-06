Citado pela mesma publicação, o responsável pelas operações de retalho do Ingka Group, principal retalhista da IKEA, Tolga Oncu, disse que o grupo iniciou conversações com a Bélgica, Croácia, República Checa, Irlanda, Portugal, Roménia, Sérvia, Espanha e Estados Unidos.

De acordo com o mesmo responsável, o grupo previa, inicialmente, uma quebra nas vendas entre 70% e 80% devido à pandemia de covid-19, mas a procura registada após a reabertura das lojas tem permitido mitigar o impacto, optando assim a cadeia sueca de mobiliário por devolver os montantes em causa.

“Atualmente sabemos mais do que em fevereiro e março, assim devemos começar por dizer muito obrigado pela vossa ajuda durante este período difícil e agora vamos analisar a melhor forma de devolver os apoios”, afirmou.

A IKEA adiantou ainda ao Financial Times que as discussões estão numa fase inicial e, tendo em conta as diferenças nos mecanismos de apoio entre os nove países, ainda não está estipulada a forma como os montantes serão devolvidos.

Em Portugal a Ikea tem cinco lojas (Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga), que estiveram encerradas entre 18 de março e 31 de maio.

A companhia sueca colocou 65% dos trabalhadores (colaboradores das lojas, escritórios e centro de apoio ao cliente) em lay off, tendo pago o salário a 100%.

A Lusa tentou contactar a IKEA Portugal que, por sua vez, remeteu esclarecimentos adicionais para mais tarde.