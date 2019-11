A OCDE antecipa num relatório hoje divulgado (‘Economic Outlook’) que a economia portuguesa cresça 1,9% este ano, mais uma décima do que antecipava em maio, prevendo, para 2020, uma expansão de 1,8%, menos uma décima do que na anterior previsão. A perspectiva da OCDE não está em linha com a do governo, que espera um crescimento do PIB de 1,9% este ano e de 2% no próximo.

A OCDE considera que "o crescimento do consumo abrandará devido ao menor crescimento salarial. O crescimento das exportações será sustentado por ganhos de competitividade, apesar das condições externas desafiantes", refere a OCDE, acrescentando que "a absorção dos fundos estruturais da União Europeia sustentará o investimento".

No que diz respeito ao défice, a OCDE melhorou a previsão para 0,1% este ano e 'défice zero' no próximo, desta vez em linha com o Governo.

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado hoje, a OCDE melhorou para 0,1% a sua previsão para o défice orçamental de Portugal este ano, face ao défice de 0,5% antecipado na sua anterior previsão, de maio.

Para o próximo ano, a OCDE antecipa agora um saldo orçamental nulo (0%), uma melhoria de duas décimas face à estimativa anterior (défice de 0,2%).

A entidade alinha assim as suas projeções com as do Governo português, que antecipou, no projeto de plano orçamental, enviado a Bruxelas em 15 de outubro, um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e défice nulo em 2020.