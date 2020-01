"O PSD está numa lógica óbvia de ganho político imediato, sacrificando de forma clara os interesses do país e dos portugueses. O que aconteceu à direita, na verdade, é que foram-lhe caindo todos os dirigentes do glorioso período do para além da ‘troika’ e agora caiu-lhe de vez a máscara. Hoje não sabemos com que PSD podemos contar", apontou ainda o membro do executivo socialista.

Ainda em relação à proposta de redução do IVA da eletricidade do PSD, Mário Centeno considerou inaceitável que haja quem entende que "uma negociação orçamental seja uma tarde bem passada numa comissão parlamentar qualquer a negociar uma medida que parece que é popular".

"Uma negociação tem em mente sempre um equilíbrio e não é um encontro furtivo. O PSD entregou as propostas mas não as contas. E porquê? As contas do PSD não foram apresentadas porque não são para levar a sério", sustentou o ministro de Estado e das Finanças.

Já do ponto de vista político, Mário Centeno acusou o PSD de apenas ter apresentado as suas propostas de alteração ao Orçamento do Estado só cerca de duas horas antes do fim do prazo na Assembleia da República.

"Nunca estiveram presentes no debate do Orçamento. Apresentaram todas as propostas duas horas antes do prazo limite", reforçou Mário Centeno, considerando mesmo que se está perante um caso de "falta de seriedade no debate parlamentar".

(Notícia atualizada às 14h50)