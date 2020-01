Com o objetivo de "propor alterações para que esses impactos sejam reais e promovam as alterações de comportamento e de incentivo que o Governo diz querer fazer", os liberais rejeitam as "reduções de 30%, 20% e 10% nos primeiros 10 anos de atividade profissional" e propõe que essas deduções passem para 100%, 75%, 50% e 25%.

"Portanto alargamos para quatro anos e subimos as deduções para que tenha real diferença na vida de quem começa a trabalhar", justificou.

Em termos de IRC, a Iniciativa Liberal propõe uma "redução significativa nas derramas estaduais aplicadas às empresas".

Já sobre medidas com as quais o Governo avançou especificamente no OE2020 e que a Iniciativa Liberal quer reverter, Cotrim Figueiredo dá o exemplo de um "escalão novo de IMT para imóveis acima de um milhão de euros que não faz sentido".

"No que diz respeito ao IRC, o Governo mexe em duas pequenas disposições relativas às pequenas empresas com lucros de até 25 mil euros aplicando taxas de 17% de IRC. Nós achamos que essas taxas devem ser de 12,5% à semelhança do que acontece a empresas noutro tipo de condições", defendeu.

Já no caso do IRC do interior, essa taxa já é de 12,5% e em vez de ampliar o limite de lucros para 25 mil, a proposta da Iniciativa Liberal é que se aplique "a empresas com lucros de 250 mil euros fazendo com que empresas de alguma dimensão tenham um incentivo para se fixar no interior".