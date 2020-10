De acordo com fonte oficial parlamentar contactada pela agência Lusa, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre) “não inviabilizará o Orçamento do Estado para 2021 na generalidade”, restando as opções de votar favoravelmente ou abster-se.

Qualquer que seja a opção escolhida pela deputada, esta junta-se à abstenção dos três deputados do PAN anunciada hoje e à mesma posição anunciada na sexta-feira pelo PCP, ficando o Governo a necessitar de apenas mais uma abstenção para garantir que o documento é viabilizado na primeira votação e passa para a fase da especialidade.

O Bloco de Esquerda deverá anunciar o seu sentido de voto hoje, pelas 20:30, no final de uma reunião da Mesa Nacional, enquanto o Partido Ecologista “Os Verdes” irá tornar pública a sua decisão na terça-feira, faltando ainda conhecer a posição da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN).

A votação na generalidade do Orçamento é na quarta-feira, no parlamento, e, se for aprovado, segue-se um período de especialidade, ao pormenor, antes da votação final global, prevista para 26 de novembro.

O Governo do PS está a negociar com os partidos de esquerda – BE, PCP, PEV e o partido Pessoas-Animais Natureza (PAN), mas não há ainda garantias públicas de que venha a ser aprovado.

PSD, CDS e Chega e Iniciativa Liberal já anunciaram o seu voto contra.