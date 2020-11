Pedro Siza Vieira falava na audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Nas linhas covid-19 já estão contratados cerca de 6.000 milhões de euros, 57% do total dos beneficiários correspondentes a 19.689 empresas são microempresas", afirmou o governante, em resposta à deputada do Bloco de Esquerda Isabel Pires.

"Lançámos uma linha de crédito de 1.000 milhões de euros exclusivamente dirigida a micro e pequenas empresas, já temos 13.528 operações contratadas exclusivamente com micro e pequenas empresas", prosseguiu o ministro da Economia, destacando também a linha de crédito para microempresas do setor do turismo.

Neste momento, "já têm cerca de 60 milhões de euros contratados e tem a possibilidade de 20% do crédito concedido se converter em subsídio a fundo perdido", acrescentou Pedro Siza Vieira.

"E neste momento vamos lançar estas medidas que são a fundo a perdido - programa Apoiar.pt - que está dirigido a cerca de 100 mil micro e pequenas empresas que pode apoiar até 7.500 euros nas microempresas e até 40.000 euros nas pequenas empresas", referiu.

"Não tenho dúvida que temos uma miríade de empresas nesta altura que estão a ser muito afetadas pela contração da procura, precisam de uma atenção especial e é isso que continuaremos a fazer", garantiu Siza Vieira.