A posição do PAN, que tem três deputados, será divulgada às 18:30, na sede nacional do partido, em Lisboa, duas horas antes de o Bloco de Esquerda (BE) anunciar o seu sentido de voto, pelas 20:30, no final de uma reunião da mesa nacional.

A votação na generalidade do Orçamento do Estado de 2021 está agendada para quarta-feira, na Assembleia da República, e, se for aprovado, segue-se um período de especialidade, ao pormenor, antes da votação final global, prevista para 26 de novembro.

O Governo do PS está a negociar com os partidos de esquerda – BE, PCP, Partido Ecologista "os Verdes" e PAN -, mas não há ainda garantias públicas de que venha a ser aprovado.

O PCP foi o primeiro a anunciar a sua abstenção na votação na generalidade, na sexta-feira. No domingo, seguem-se PAN e BE e na segunda-feira serão os Verdes.

PSD, CDS e Chega e Iniciativa Liberal já anunciaram o seu voto contra.