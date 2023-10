“O que o senhor ministro das Finanças nos comunicou, sem se comprometer - portanto aqui se houver diferenças quando o cenário for comunicado é porque houve algum ajuste daqui até terça-feira - é que em 2023 acabaremos o ano com crescimento económico na casa dos 2,1%, 2,2% e com um saldo orçamental positivo, mas inferior a 1%”, revelou o deputado da IL João Cotrim Figueiredo à saída da reunião com o Governo para conhecer as listas gerais do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Sobre 2024, de acordo com o liberal, “o saldo orçamental será neutro, portanto 0%, e o crescimento será na casa a dos 1,5%”.