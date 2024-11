O pedido surgiu no arranque do segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), sendo que estava previsto para hoje a votação de propostas do PCP, BE, Livre e PS para um aumento extraordinário das pensões, mas a proposta do Chega sobre este tema apenas estava agendada para o último dia de votações.

Além das propostas sobre as pensões, também foi adiada a votação da proposta do Chega que ditava que "o Governo implementa uma taxa única máxima de 0,5% sobre o valor amortizado para a comissão de amortização do crédito à habitação, aplicável tanto a contratos com taxa de juro variável como fixa".

Do PAN partiu também um pedido para adiar as votações das propostas relativas ao IVA das touradas.