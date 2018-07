Em comunicado, a Associação de Operadores do Porto de Lisboa acusa de “desrespeito” o Sindicato Nacional dos Estivadores por ter marcado uma greve para 27 julho para a maioria dos portos nacionais, depois do acordo alcançado no final de junho, que inclui aumentos salariais.

“Para a convocação desta greve, o sindicato apresenta motivos que não envolvem o Porto de Lisboa, não deixando, contudo, de o penalizar diretamente com a greve”, refere a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa (AOPL).

Em 28 de junho, a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa e o Sindicato dos Estivadores chegaram a um pré-acordo de atualização salarial, que prevê a atualização de todas as cláusulas pecuniárias em 4%, com retroatividade em 01 de janeiro de 2018, e uma atualização adicional de 1,5% a partir de janeiro de 2019.

Com este acordo, entretanto já ratificado por estes trabalhadores do Porto de Lisboa em plenário, os estivadores cancelaram três semanas de greve ao trabalho suplementar.