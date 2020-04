Assim, a IBP recomenda a publicação “do ‘Orçamento Cidadão’ de uma maneira atempada” e a “produção e publicação ‘online’ da revisão de meio ano de uma forma atempada”.

Em termos de participação pública no processo orçamental, Portugal alcança os 26 pontos, igual ao Canadá, abaixo do limiar de suficiência do instituto, os 61 pontos, número que o Reino Unido atinge neste ‘capítulo’.

Ainda assim, Portugal fica à frente da Noruega (22 pontos), Estados Unidos (22), Suécia (19), França (18), Alemanha (15), Itália (11) e Espanha (02).

Dentro dos 26 pontos da participação pública, Portugal obtém 27 na formulação do orçamento, 55 na aprovação, zero na implementação e 33 na auditoria.

O IBP recomenda ao Ministério das Finanças português o alargamento do âmbito do Orçamento Participativo, de forma a “assegurar que chega a mais cidadãos”, mecanismos piloto para monitorizar a implementação do Orçamento, e o engajamento ativo “com comunidades vulneráveis e sub-representadas, diretamente ou através de organizações da sociedade civil que as representem”.

À Assembleia da República, a entidade que organiza o inquérito mundial recomenda que “deixe qualquer membro do público ou qualquer organização da sociedade civil testemunhar durante as audiências à proposta de Orçamento antes da sua aprovação”, alargando o mesmo projeto ao processo de auditoria da execução.

O IBP requer ainda ao Tribunal de Contas que “estabeleça mecanismos formais para o público poder dar assistência ao desenvolvimento do seu trabalho de auditoria”.

Em termos de supervisão do processo orçamental, Portugal obteve um resultado de 72 pontos, com 69 a dizerem respeito a mecanismos legislativos de controlo e 78 ao processo de auditoria.

Assim, é recomendado à Assembleia da República que “um comité legislativo deva examinar a implementação do orçamento durante o ano e publicar relatórios com as suas conclusões ‘online'”, que assegure “que o parlamento é consultado antes do executivo reduzir gastos devido a quebras na receita”, e ainda a examinação, por parte de um comité parlamentar, do relatório de auditoria, publicando os seus resultados ‘online’.

Já o Tribunal de Contas deve “assegurar que os processos de auditoria são revistos por uma agência independente”.