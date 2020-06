Aprovado em Conselho de Ministros a 9 de junho, o documento, que surge como resposta à crise provocada pela covid-19, reflete o Programa de Estabilização Económica e Social e prevê, entre outras medidas, um reforço adicional do orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de 500 milhões de euros.

A proposta de Orçamento Suplementar para este ano prevê um défice de 6,3% e um rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 134,4%, tendo sido apresentada por Mário Centeno antes de abandonar a pasta das Finanças, agora ocupada por João Leão, até então secretário de Estado do Orçamento.

Ontem, o novo ministro deixou como garantia na Comissão de Orçamento e Finanças do parlamento que este Orçamento Suplementar "não tem cortes no Estado social e nas prestações sociais" e "não impõe nenhum aumento de impostos", algo que salientou ser "um aspeto fundamental e absolutamente diferente do que foi aplicado em crises e orçamentos suplementares anteriores".

Uma proposta à partida aprovada, mas nem por isso consensual

Tendo já o Orçamento do Estado de 2020 entrado em vigor a 1 de abril, é necessária uma alteração legislativa para que o Orçamento Suplementar possa ser implementado. Para que tal aconteça, o Governo fez chegar à Assembleia da República uma lei para aprovação, a ser votada hoje.

Apesar do Programa de Estabilização Económica e Social desenhado pelo Governo ter procurado contar com o contributo de todos os partidos com assento parlamentar, esta proposta de Orçamento Suplementar não tem obtido total consenso junto das várias forças políticas.

Foram vários os partidos que, em antevisão a este debate e votação, declaram publicamente o seu posicionamento: à direita, o Chega e o CDS-PP avisaram que iam votar contra, ao passo que o PSD admitiu viabilizar o documento ao abster-se. Já à esquerda, tanto PCP como BE confirmaram que iam permitir que a proposta passasse. Porém, se os bloquistas anunciaram que o seu sentido de voto seria a abstenção, os comunistas não o chegaram proferir.

Um tema que gerou celeuma antes desta sessão foi a chamada "lei travão", parecer assente num acórdão do Tribunal Constitucional que vai impedir que os deputados dos partidos apresentem iniciativas que desequilibrem o saldo entre receitas e despesa do Estado.

Os passos seguintes

Depois desta sessão na Assembleia da República, arranca amanhã a fase de especialidade, com audições de secretários de Estado do Ministério da Saúde, e, na sexta-feira, com secretários de Estado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Na próxima semana, para o dia 23 de junho, da parte da manhã está marcada uma audição para os secretários de Estado do Ministério da Economia e da Transição Digital e, à tarde, para secretários de Estado das Finanças.

O dia 24 de junho, quarta-feira, marca o fim do prazo para propostas de alteração, por parte dos partidos, à proposta de Lei do Governo, e os dois dias seguintes destinam-se à elaboração e distribuição dos guiões de votações na especialidade.

Já para terça-feira da semana seguinte, dia 30 de junho, está marcada a votação na especialidade, cuja eventual continuação está prevista para o dia seguinte, 1 de julho.

O processo deverá encerrar-se com a votação final global do documento apresentado pelo Governo, às 10:00 do dia 3 de julho, uma sexta-feira.