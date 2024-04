Webinar "Os desafios de gerir uma empresa" junta Rui Bairrada (Doutor Finanças) e Luís Valente (CEO da iLoF) para falar sobre negócios, as pessoas que os fazem crescer e de toda a burocracia inerente ao seu dia-a-dia.

18h30 - Intro The Next Big Idea

A iLoF é uma das healthtechs mais promissoras do país e conta com um financiamento superior a 10 milhões de euros.

O evento é gratuito e vai decorrer em formato online via Zoom . Para participar basta fazer a inscrição através do Eventbrite .

É neste âmbito que Rui Bairrada (CEO do Doutor Finanças) e Luís Valente (CEO da iLoF) vão estar à conversa com Miguel Magalhães (The Next Big Idea) e partilhar a sua experiência.

O " Big Ideas " é uma série de eventos online organizada pelo The Next Big Idea , onde se conversa sobre os principais temas ligados à construção de uma empresa à boleia de pessoas que estão nesse processo ou que já passaram por ele.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt