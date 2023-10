“Estou muito orgulhosa de anunciar que houve um apoio unânime para os países da África subsaariana passarem a ter três representantes, aumentando de dois para três, o que é muito importante, e é mais notável ainda por ter acontecido em África”, disse a líder do FMI na conferência de imprensa do conselho diretivo do Fundo Monetário Internacional.

No encontro com os jornalistas, Georgieva anunciou ainda que os objetivos que tinham sido delineados antes dos Encontros Anuais, que terminam este fim de semana em Marraquexe, foram alcançados, incluindo os modelos de reestruturação da dívida, a definição das reformas de funcionamento do Fundo e o aumento da capacidade financeira.

*Por Mário Baptista, enviado da Lusa a Marraquexe